Benzina se ieftinește cu 23 de bani, în timp ce motorina se scumpește cu 12 bani. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile marți, 27 octombrie.

Astfel, un litru de benzină va costa cel mult 32,22 de lei, cu 23 de bani mai puțin decât în ziua precedentă.

În schimb, pentru un litru de motorină, șoferii vor achita 36 de lei, cu 12 bani mai mult.

Prețurile maxime de comercializare a carburanților standard sunt stabilite de ANRE.