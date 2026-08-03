Prețurile la carburanți vor avea o evoluție diferită începând de mâine. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță o mică reducere pentru benzină, dar o creștere mai vizibilă pentru motorină.

Potrivit ANRE, benzina va fi comercializată la un preț maxim de 30,75 lei pentru un litru, cu 2 bani mai puțin decât în ziua precedentă.

În schimb, motorina va ajunge la 32,82 lei pentru un litru, după o majorare de 28 de bani.

Preț carburanți/ ANRE

Prețurile carburanților cresc pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au influențat piața internațională a petrolului. Când petrolul se scumpește pe piețele externe, cresc și costurile de import, iar acest lucru se reflectă în prețul benzinei și motorinei.