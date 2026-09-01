Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină, dar mai puțin pentru motorină miercuri, 2 septembrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare.

Potrivit datelor publicate de ANRE, prețul maxim pentru un litru de benzină va fi de 31,53 lei, în creștere cu 28 bani față de ziua precedentă.

În cazul motorinei, prețul continuă să scadă. Astfel, un litru de motorină va costa 32,69 lei, cu 20 de bani mai puțin decât prețul stabilit anterior.

Captură ecran/ ANRE

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Prețurile carburanților influențate de conflictul din Orientul Mijlociu

În ultima perioadă, prețurile carburanților au crescut pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au influențat piața internațională a petrolului. Când petrolul se scumpește pe piețele externe, cresc și costurile de import, iar acest lucru se reflectă în prețul benzinei și motorinei.

Disponibilitatea carburanților și prețurile la toate stațiile PECO din țară pot fi văzute în timp real pe platforma e-Carburanți.