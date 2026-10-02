Una se scumpește, alta se ieftinește. Benzina ajunge la 34,27 lei pentru un litru, în timp ce motorina coboară la 35,89 lei litrul. Noile prețuri maxime de comercializare a carburanților au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și vor fi valabile în perioada 3–5 octombrie 2026.

Potrivit ANRE, prețul maxim pentru benzina crește cu 4 bani, de la 34,23 lei la 34,27 lei pentru un litru. În același timp, motorina se ieftinește cu 17 bani, prețul maxim coborând de la 36,06 lei la 35,89 lei pentru un litru.

Prețuri carburanți/ ANRE

De ce se schimbă prețurile la pompă

Aceste prețuri sunt influențate de creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere. ANRE spune că majorările sunt legate inclusiv de tensiunile din Orientul Mijlociu și de riscurile privind aprovizionarea cu petrol și produse petroliere. Prețurile anunțate de ANRE sunt plafoane maxime. Stațiile de alimentare pot afișa prețuri mai mici, dar nu au voie să le depășească pe cele stabilite de autoritate.

Parlamentul a dat undă verde stării de urgență în energie și sectorul hidrologic

Parlamentul a aprobat declararea stării de urgență în sectorul energetic și în domeniul hidrologic. Măsura a intrat în vigoare pe 26 septembrie și va fi valabilă timp de 60 de zile. Premierul Vasile Tofan a argumentat necesitatea acesteia prin faptul că Guvernul va putea gestiona mai rapid situațiile de criză, cu mai puțină birocrație.

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