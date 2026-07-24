Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine benzina va fi la preț de 30,16 lei pentru un litru, iar motorina va fi la preț de 30,29 lei pentru un litru.

Astfel, șoferii vor plăti cu 27 bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 49 bani mai mult pentru un litru de motorină.

Prețurile carburanților/ anre.md

Disponibilitatea carburanților și prețurile la toate stațiile PECO din țară pot fi văzute în timp real pe platforma e-Carburanți.

Prețurile carburanților cresc pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au influențat piața internațională a petrolului. Când petrolul se scumpește pe piețele externe, cresc și costurile de import, iar acest lucru se reflectă în prețul benzinei și motorinei.