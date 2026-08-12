După ieftinirile din ultimele săptămâni, carburanții se scumpesc din nou. Șoferii vor plăti cu 3 bani mai mult pentru un litru de benzină sau motorină. Noile tarife vor intra în vigoare joi și vor fi valabile în toate stațiile de alimentare din țară.

Prețul maxim pentru un litru de benzină ajunge la 30 de lei, iar motorina poate fi vândută cu cel mult 32,07 lei.

Astfel, ambele prețuri sunt cu 3 bani mai mari.

Majorarea vine după ieftinirile din ultimele săptămâni, care au dus la scăderea prețurilor la pompă. De această dată, ajustarea este una mică, însă îi va face pe șoferi să scoată din nou mai mulți bani din buzunar pentru alimentare.

Prețurile carburanților/ anre.md

Prețurile carburanților influențate de conflictul din Orientul Mijlociu

În ultima perioadă, prețurile carburanților au crescut pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au influențat piața internațională a petrolului. Când petrolul se scumpește pe piețele externe, cresc și costurile de import, iar acest lucru se reflectă în prețul benzinei și motorinei.