Biciclistul implicat în accidentul rutier produs în dimineața zilei de 1 august, la intersecția străzilor Calea Ieșilor și Pavel Boțu din municipiul Bălți, a fost internat în secția de neurochirurgie a Spitalului Clinic Bălți. Potrivit reprezentanților instituției medicale, victima este în stare stabilă, însă a suferit mai multe traumatisme în urma impactului.

Purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Bălți, Andreea Galici, a declarat pentru TV Nord că pacientul, născut în anul 1968, a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, comoție cerebrală, contuzii și excoriații ale membrelor.

Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 1 august, la intersecția străzilor Calea Ieșilor și Pavel Boțu din municipiul Bălți. În urma impactului, biciclistul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat de urgență la spital.

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