În perioada 14-20 septembrie 2026, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat pentru 15201 de persoane, inclusiv la 2024 de copii. Dintre acestea, 6489 de pacienți au fost transportați la spital.

Potrivit CNAMUP, printre urgențe au fost înregistrate 3724 de cazuri cardiovasculare, 2127 de cazuri neurologice, dintre care 220 accidente vasculare cerebrale.

De asemenea, 1690 de persoane s-au adresat la urgență cu cazuri traumatologice, 1505 de cazuri respiratorii, iar 238 de persoane au solicitat ambulanța cu cazuri infecțioase.

Ambulanța a intervenit la 97 de accidente rutiere

Totodată, săptămâna trecută, ambulanța a intervenit la 97 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 117 de persoane. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești 85 de pacienți, dintre care 17 copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat.

În perioada menționată, au fost recepționate 94 de apeluri pentru persoanele cu urgențe generate de agenții fizici, chimici și de mediu, printre care 61 de mușcături de animale/înțepături de insecte, 31 de combustii și 2 electrocutări.

Zeci de intoxicații cu medicamente, alcool sau droguri

În aceeași perioadă, au fost înregistrate 37 de solicitări pe motivul urgențelor toxice, printre care 15 intoxicații cu medicamente, 9 de altă geneză, 8 cu alcool, 3 cu droguri și 2 intoxicații cu ciuperci.