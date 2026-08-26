Furtuna puternică de marți seara a lăsat în urmă zeci de arbori doborâți, mașini avariate și mai multe drumuri blocate în municipiul Ungheni. După intervențiile autorităților pe parcursul nopții, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu un bilanț al pagubelor. Salvatorii au intervenit în 10 cazuri, iar în total aproximativ 100 de arbori au fost doborâți de vânt pe străzile orașului. Șase automobile au fost avariate, iar în mai multe zone au fost deteriorate rețele electrice și fire de telecomunicații. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii au intervenit pentru îndepărtarea copacilor căzuți peste mașini, pe carosabil sau în apropierea blocurilor de locuit. Pe strada Alexandru Bernardazzi, un arbore a blocat accesul în scara unui bloc.

Intervenții au fost necesare și pe străzile Romană, Decebal și Feroviară, unde arborii căzuți au blocat circulația. Un caz similar a fost înregistrat și în satul Drujba.

Nicio persoană nu a fost rănită

În urma intervențiilor, circulația a fost deblocată, iar arborii care prezentau pericol au fost înlăturați. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Pentru lichidarea consecințelor furtunii au fost mobilizați 16 salvatori, cu patru unități de tehnică. La lucrări au participat și angajații serviciilor comunale, ai rețelelor electrice și ai serviciului de gaze.

Intervenția pompierilor/ IGSU

Arbore căzut/ IGSU

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