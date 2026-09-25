Călătoriile interraionale se scumpesc din nou. Începând de astăzi, 25 septembrie, un kilometru parcurs cu transportul interraional va putea costa cel mult 1,19 lei pentru un pasager, potrivit noului tarif provizoriu plafon stabilit de Agenția Națională Transport Auto. Noul tarif este cu 3 bani mai mare decât cel precedent, de 1,16 lei/km.

Potrivit ANTA, tariful a fost majorat în urma majorării a prețurilor la carburanți.

„Tariful menționat este determinat în baza prețului mediu al unui litru de motorină pentru ultimele 7 zile, conform datelor publicate de ANRE, care constituie 36,43 lei/litru”, se arată în document.

Asta înseamnă că pentru o călătorie de 50 de kilometri, tariful calculat la plafon va ajunge la 59,5 lei, iar pentru un drum de 100 de kilometri – la 119 lei. Pentru 150 de kilometri, călătorii ar putea achita până la 178,5 lei.

Tariful este unul provizoriu și reprezintă limita maximă stabilită pentru serviciile regulate de transport interraional.

„Tarifele provizorii se ajustează la fiecare 7 zile în cazul survenirii situației de fluctuație majore a prețului la combustibil, dacă pe parcursul a 14 zile consecutive prețul la carburanți înregistrează devieri pozitive sau negative mai mari de 20% în raport cu prețul combustibilului inclus pentru calculul tarifului în vigoare”.

Ultima majorare a fost pe 18 septembrie, atunci când ANTA a stabilit un nou tarif-plafon de 1,16 lei pentru un kilometru parcurs de un pasager, față de 1,13 lei, cât era anterior.

Republica Moldova intră în stare de urgență

Parlamentul a aprobat, cu 54 de voturi, instituirea stării de urgență la nivel național în sectoarele energetic și hidrologic. Măsura va fi valabilă timp de 60 de zile, începând cu 26 septembrie, după expirarea stării de alertă instituite anterior. Autoritățile spun că decizia nu este determinată de existența unei penurii în prezent, ci de necesitatea de a avea la dispoziție instrumente prin care să poată interveni rapid în cazul în care situația de pe piețele regionale se agravează.

Potrivit Guvernului, riscurile țin de mai multe domenii: aprovizionarea cu gaze și produse petroliere, importurile de energie electrică, situația hidrologică și pregătirea pentru sezonul rece. Autoritățile estimează că aproximativ 59% din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova în această iarnă ar urma să fie acoperit din importuri, ceea ce face ca evoluțiile de pe piețele regionale să aibă un impact direct asupra securității energetice a țării.

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