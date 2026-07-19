Borșul ucrainean, vishivanka – cămașa tradițională, și multe alte elemente din cultura ucrainenilor au fost celebrate la Glodeni, în cadrul unui festival internațional. Comunitățile de etnie ucraineană din satele din nordul țării au participat la eveniment și au impresionat prin costume, culoare, muzică populară, dar și dialogul intercultural.

Culoare, savoare și voie bună a fost pe imașul din satul Iabloana, raionul Glodeni. Comunitatea ucrainenilor din nordul țării s-a reunit cu tot ce are mai frumos și mai bun.

„E totul făcut la cuptor: sarmale și babă neagră. Astfel oamenii se unesc și comunică.”

A fost adus un omagiu și costumului tradițional al ucrainenilor, iar participanții s-au unit într-o horă, în care au jucat prosopul – simbolul patrimoniului cultural.

Târgurile meșterilor populari, atelierele de creație și activitățile pentru copii au adunat sute de vizitatori.

„Am venit cu produse apicole, din raionul Florești. Sunt produse naturale de la prisaca noastră.”

Aureliu BODEANU, PRIMARUL COMUNEI IABLOANA; GLODENI: „Este foarte important atât pentru comunitatea noastră de aici din sat, dar și celelalte care pot să își prezinte tradițiile și valorile, și unește moldovenii de naționalitate ucraineană.”

Dmitri LEKARȚEV, PREȘEDINTELE CONGRESULUI NAȚIONAL AL UCRAINENILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA: „Pentru noi e important să demonstrăm că cultura ucraineană din Republica Moldova există, se dezvoltă și este indispensabilă Ucrainei.”

Festivalul se află cea la cea de-a 3 ediție și a fost reluat după o pauză de 20 de ani.