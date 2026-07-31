Doi bărbați din raionul Strășeni sunt cercetați penal după ce au fost prinși că au capturat și ucis ilegal un mistreț într-o pădure din apropierea localității Condrița. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat arme de vânătoare, camere video și alte obiecte folosite la braconaj.

Cazul a fost documentat de polițiști după ce pădurarul din Condrița a sesizat autoritățile despre un posibil caz de vânat ilegal.

Ajunși la fața locului, organele de drept au identificat doi suspecți, în vârstă de 27 și 51 de ani. Potrivit anchetei, aceștia au capturat un mistreț cu ajutorul unor capcane amplasate în pădure, după care au ucis animalul, metodă interzisă de legislația în vigoare.

Arme, camere video și alte probe, ridicate în urma perchezițiilor

În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților și în automobilul utilizat de aceștia, polițiștii au ridicat patru arme de vânătoare, două camere video folosite pentru monitorizarea vânatului, două cuțite de vânătoare, un ferăstrău, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală.

Armele au fost expediate pentru efectuarea expertizelor de specialitate, iar toate bunurile ridicate urmează să fie examinate în cadrul anchetei.

Riscă până la trei ani de închisoare

Cei doi bărbați sunt cercetați penal pentru vânat ilegal, infracțiune care, potrivit legii, se pedepsește cu până la trei ani de închisoare.

Poliția reamintește că vânătoarea este permisă doar în condițiile prevăzute de lege, în perioadele și în zonele autorizate, cu respectarea strictă a normelor legale.