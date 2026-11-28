Premieră la Muzeul Național de Artă din Chișinău. O sculptură originală semnată de Constantin Brâncuși a fost adusă pentru prima dată în Republica Moldova și expusă publicului. Lucrarea „Supliciu”, realizată în 1907, a fost împrumutată de la Muzeul Național de Artă al României. Expoziția este organizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român.

Lucrarea lui Constantin Brâncuși „Supliciu” reprezintă capul unui copil, cu gâtul răsucit și chipul marcat de suferință. Prin forma neobișnuită a bustului și detaliile fine ale feței, sculptorul pune accent nu atât pe asemănarea fizică, cât pe emoțiile personajului. Aceasta este una dintre lucrările care anunță trecerea maestrului spre arta modernă.

Tudor ZBÂRNEA, DIRECTORUL MUZEULUI DE ARTĂ: „O lucrare din tezaurul României, „Sclipiciul” realizată în 1907 de marele Constantin Brâncuși. Acest gest de încredere și prietenie culturală ne vorbește mult mai mult și este un discurs despre legătura dintre Chișinău și București, dintre cele două maluri ale Prutului”.

"Despre ce este această expoziție, cred că este despre parcurusul muzeului de artă și este despre parcursul unei țări, care are aspirații europene, niște aspirații față de niște valori fundamentale unei țări. Sunt foarte bucuros că facem pași încrezuți în această direcție și că Europa este mai aproape de noi de fiecare dată putem vedea aceset valori, aici la noi acasă la Chișinău."

Cristian-Leon ȚURCANU, AMBASADORUL ROMÂNIEI LA CHIȘINĂU:„Cred că este cel mai profund și simbolic mod în care putem sărbători, cea mai importantă zi a națiunii române, respectiv Ziua Marii Uniri, avîndul pe Brîncuși aici la Chișinău."

Expoziția a fost realizată cu sprijinul: Fundației Familia Sturza din Chișinău .

Fostul premier consideră că sculptura are o valoare simbolică pentru Republica Moldova și apreciază colaborarea dintre instituțiile din cele două țări.

Ion STURZA, FOST PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA: „Pentru noi este un simbol. În Republica Moldova nu cred că au mai fost obiecte de artă mai valoroase decât această sculptură a lui Brâncuși, dar și cooperarea între muzee și guverne, s-a putut ajunge la Chișinău cu așa o expoziție. Mă bucur mult pentru iubitorii de artă și pentru moldoveni”.

Victor BOSTAN, DIRECTOR COMPANIE VINICOLĂ: „Cred că este un eveniment care se întâmplă o dată la 100 de ani și de aceea importanța lui este enormă pentru atât pentru oamenii de cultură, dar și pentru cetățenii simpli pentru a vedea și cunoaște această valoare mondială”.

Expoziția poate fi vizitată până pe 10 ianuarie 2027. Pe lângă sculptura „Supliciu”, publicul va putea vedea fotografii de arhivă despre realizarea ansamblului monumental de la Târgu Jiu și un film dedicat creației artistului.

Tot în cadrul evenimentului, Banca Națională a Moldovei a prezentat o monedă comemorativă din argint, dedicată celor 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși.