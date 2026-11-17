Sunetul puternic produs în momentul prăbușirii dronei la Cuhureștii de Sus a fost surprins de o cameră de supraveghere. În înregistrare se aude o bubuitură puternică, în momentul în care aparatul de zbor lovește solul.

Imaginile au fost făcute publice pe rețelele de socializare și surprind zgomotul impactului, care răsună în localitate.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat dacă fragmentele dronei au fost identificate și recuperate. Circumstanțele incidentului urmează să fie stabilite.

O zi cu alerte aeriene și incidente în mai multe regiuni ale țării

Survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova nu s-a limitat la cele două drone semnalate inițial de autorități. În după-amiaza zilei de 17 noiembrie, sistemele de monitorizare au raportat șapte zboruri neautorizate, iar Poliția a primit mai multe sesizări despre explozii, bubuituri puternice și posibile căderi de aparate de zbor.

Potrivit informațiilor preliminare, cinci drone au avut impact la sol în apropierea localităților Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos și Băxani. Un posibil al șaselea impact a fost semnalat în raionul Ocnița, iar un alt aparat a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea orașului Leova, în direcția frontierei de stat.

Fragmente de aparat de zbor, descoperite lângă Naslavcea

Un incident a fost semnalat și în apropiere de Naslavcea, raionul Ocnița. După ce au fost alertate de autoritățile ucrainene despre posibila cădere a unui aparat de zbor pe teritoriul Republicii Moldova, echipele Poliției de Frontieră au pornit în căutări.

În jurul orei 19:28, o patrulă a descoperit fragmente ale unui aparat de zbor la aproximativ 50 de metri de linia frontierei de stat. Zona a fost delimitată, iar serviciile specializate au fost solicitate pentru verificări.

Șase puncte de trecere a frontierei, închise temporar

Pe fondul alertelor de securitate, activitatea punctelor de trecere Ocnița, Otaci, Unguri, Briceni, Grimăncăuți și Clocușna a fost sistată temporar. Poliția de Frontieră a anunțat însă, la ora 19:15, reluarea activității în toate cele șase puncte, în regim obișnuit.

Reacții la nivel înalt și apeluri pentru investiții în apărare

Incidentele au provocat reacții din partea conducerii țării. Președinta Maia Sandu a condamnat survolarea spațiului aerian național, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a acuzat Rusia că nu respectă suveranitatea Republicii Moldova.

Premierul Vasile Tofan a insistat asupra necesității investițiilor în apărare, afirmând că situația este foarte serioasă și că țara trebuie să-și consolideze capacitățile de protecție.

Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu instituțiile competente și partenerii.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu se apropie de aparate de zbor prăbușite sau de fragmente suspecte și să anunțe imediat Poliția la 112.