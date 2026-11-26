Proiectul bugetului de stat pentru 2027 a fost votat în prima lectură de Parlament. Documentul prevede venituri de 92,32 miliarde de lei și cheltuieli de 112,25 miliarde de lei. Astfel, deficitul bugetar va ajunge la aproape 20 de miliarde de lei. Autoritățile spun că principalele priorități sunt protecția socială, educația, sănătatea, dezvoltarea economiei și investițiile în infrastructură.

Veniturile bugetului de stat sunt estimate la 92,32 miliarde de lei, cu 15% mai mult decât în 2026. Creșterea este pusă pe seama majorării încasărilor din impozite și taxe, dar și a impactului măsurilor de politică fiscală, vamală și salarială.

Cheltuielile sunt estimate la 112,25 miliarde de lei, în creștere cu 8,6% față de anul curent. Deficitul bugetar va constitui 19,93 miliarde de lei, echivalentul a 4,7% din Produsul Intern Brut. Acesta urmează să fie acoperit în principal din surse externe, dar și din împrumuturi de pe piața internă.

PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIA, PRINTRE PRINCIPALELE PRIORITĂȚI

Cele mai mari alocări sunt prevăzute pentru protecția socială și educație. Pentru primul domeniu sunt planificate 25,72 miliarde de lei, iar pentru educație – 24,64 miliarde de lei.

Fondurile destinate protecției sociale vor fi utilizate pentru reducerea sărăciei, protecția copilului și a familiei, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor sociale.

În educație, banii vor acoperi finanțarea instituțiilor de învățământ, implementarea reformei „RESTART”, asigurarea elevilor cu manuale și alimentație, dar și alte necesități ale sistemului.

CÂȚI BANI VOR MERGE PENTRU ECONOMIE, DRUMURI ȘI AGRICULTURĂ

Pentru domeniul economiei sunt prevăzute 14,75 miliarde de lei. Din această sumă, 104 milioane de lei vor fi alocate pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, iar alte 30 de milioane de lei – pentru afacerile cu potențial înalt de creștere și facilitarea internaționalizării acestora.

Fondul rutier va constitui patru miliarde de lei. Dintre acestea, 2,67 miliarde de lei sunt destinate reparației și întreținerii drumurilor naționale, iar 1,39 miliarde de lei – drumurilor locale.

Totodată, Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural va însuma 2,39 miliarde de lei.

PESTE 10 MILIARDE DE LEI PENTRU SĂNĂTATE

Pentru sănătate sunt prevăzute 10,83 miliarde de lei, cu 10,3% mai mult decât în 2026.

Din această sumă, 642,1 milioane de lei vor fi alocate pentru dezvoltarea și modernizarea instituțiilor medicale, 57,1 milioane de lei pentru investiții capitale, iar 30 de milioane de lei pentru programul „Farmacie în satul tău”.

Pentru menținerea ordinii publice și securitatea națională vor fi alocate 9,37 miliarde de lei, cu 6% mai mult decât în anul curent. Pentru apărarea națională sunt prevăzute 2,29 miliarde de lei, echivalentul a 2% din totalul cheltuielilor bugetare.

107 PROIECTE FINANȚATE DIN SURSE EXTERNE

Bugetul pentru 2027 include și 107 proiecte finanțate din surse externe, în valoare totală de 4,54 miliarde de lei.

Printre acestea se numără proiectele „Moldova Drumuri III”, „Moldova Drumuri IV” și „Moldova Drumuri V”, pentru care sunt prevăzute 550 de milioane de lei. De asemenea, sunt incluse proiecte pentru competitivitatea rurală, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, eficiența energetică și infrastructura de apă și canalizare.

Potrivit prognozei macroeconomice, PIB-ul Republicii Moldova ar urma să crească cu 2,8% în 2027, până la 422,4 miliarde de lei. Inflația este estimată să se situeze între 5% și 6% în perioada 2027–2029, cu o tendință de diminuare.

Proiectul legii bugetului de stat pentru 2027 urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.