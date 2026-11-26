Igor Grosu reacționează la avertismentul Ambasadei Rusiei privind o presupusă „provocare antirusească” și afirmă că Federația Rusă este cea care provoacă tensiuni în regiune. Președintele Parlamentului spune că autoritățile trebuie să fie pregătite pentru orice scenariu.

„Unicul stat care face provocări în spațiul acesta al Europei este Federația Rusă. Ei sunt cu provocările, ei sunt cu atacurile, cu intervențiile, cu invaziile și așa mai departe”, a declarat Igor Grosu.

Întrebat dacă avertismentul Ambasadei Rusiei îl pune în gardă, oficialul a spus că autoritățile sunt deja obișnuite cu astfel de situații și trebuie să fie pregătite.

„Noi deja trăim cu sentimentul ăsta. Trebuie să fim pregătiți pentru orice provocare care vine din partea Federației Ruse. În rest, instituțiile trebuie să urmărească atent și să urmărim și noi atent”, a adăugat Grosu.

Avertismentul Ambasadei Rusiei

Ambasada Rusiei la Chișinău susține că a primit informații despre pregătirea unei „provocări antirusești” în Republica Moldova, care ar urma să aibă loc în următoarele zile și ar putea deteriora grav relațiile dintre cele două state. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, reprezentanții misiunii diplomatice nu au oferit detalii despre presupusa acțiune, dar au îndemnat autoritățile de la Chișinău să evite orice măsuri care ar putea duce la escaladarea tensiunilor.

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