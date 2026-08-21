Circulația rutieră va fi temporar restricționată în această seară pe o porțiune importantă a bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău. Măsura este necesară pentru desfășurarea antrenamentelor pentru ceremonia dedicată celor 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova din 27 august.

Potrivit poliției, circulația va fi restricționată între 22:00 și 01:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, de la intersecția cu străzile Calea Ieșilor și Ion Creangă până la strada Ciuflea.

Traficul va fi redirecționat pe străzile din apropiere, iar transportul public va circula pe rute modificate. Șoferii sunt îndemnați să evite zona și să aleagă alte drumuri.

Explicație în imagine/ Poliția RM

Primul antrenament pentru paradă

Primul antrenament cu tehnică militară și specială pentru Parada Militară a avut loc pe 11 august, în zona podului din cartierul Telecentru. La pregătiri au participat peste 2.000 de militari și angajați ai structurilor de forță, veterani ai războiului de pe Nistru și militari din România, SUA, Franța și Italia.

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Antrenamente cu tehnica specială

Pe 13 august, militarii au efectuat antrenamente cu tehnica specială, la Băcioii Noi. Peste 100 de unități de tehnică militară, inclusiv armament ușor de infanterie, sisteme de artilerie autopropulsată, instalații antiaeriene, dar și sisteme de monitorizare și protecție a spațiului aerian au participat la antrenament.

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Exerciții desfășurate și în cartierul Telecentru

Un antrenament comun pentru Parada Militară din 27 august a avut loc pe 18 august. Exercițiul s-a desfășurat în cartierul Telecentru, iar participanții la trafic sunt îndemnați să țină cont de desfășurarea antrenamentului și, în măsura posibilităților, să opteze pentru rute alternative pentru a evita eventualele dificultăți în trafic.