Bursele studenților de la ciclul licență vor crește cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie 2026. Guvernul a aprobat reforma sistemului de burse, care prevede majorarea cuantumurilor pentru toate specialitățile, dar și plăți suplimentare pentru studenții care aleg domenii în care Republica Moldova se confruntă cu un deficit de specialiști, precum medicina, educația, agricultura și domeniile STEAM.

Potrivit ministerului Educației și Cercetării, noile burse vor fi acordate în funcție de rezultatele academice. Bursa de categoria I va reveni studenților cu media de cel puțin 8,5, cea de categoria II – celor cu media de minimum 8,0, iar pentru categoria III va fi necesară o medie de cel puțin 7,0.

Pentru studenții de la licență, indiferent de specialitate, bursa de categoria I va crește de la 1.360 la 1.905 lei, cea de categoria II – de la 1.160 la 1.625 de lei, iar categoria III – de la 1.065 la 1.490 de lei.

„Reforma sistemului de burse urmărește un obiectiv foarte clar: să investim mai eficient în performanță și în domeniile de care depinde dezvoltarea Republicii Moldova. Creștem sprijinul financiar pentru studenții care obțin rezultate bune și oferim stimulente suplimentare celor care aleg să studieze în domenii în care avem un deficit major de specialiști, precum educația, sănătatea și STEAM”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Specialități cu cele mai mari burse

Cele mai mari burse vor fi acordate studenților din domeniul sănătății. De la 1 septembrie, aceștia vor primi 4.565 de lei pentru categoria I, 3.900 de lei pentru categoria II și 3.565 de lei pentru categoria III.

Majorări consistente sunt prevăzute și pentru studenții de la specialitățile STEAM – științe, tehnologii, inginerie, arte și matematică. Cei care studiază cu frecvență și sunt înmatriculați pe locuri finanțate de la buget vor primi burse cu 50% mai mari decât nivelul general. Astfel, bursa de categoria I va ajunge la 2.855 de lei, categoria II – la 2.435 de lei, iar categoria III – la 2.250 de lei.

În cazul studenților de la domeniul educației și al celor de la specialitățile STEAM, bursele de studii vor fi acordate pe parcursul tuturor anilor de studii, fără plafonarea numărului de beneficiari, pentru cei înscriși la învățământ cu frecvență pe locuri bugetare.

Guvernul motivează măsura prin deficitul de cadre didactice și specialiști în domeniile STEAM. Datele prezentate de Ministerul Educației arată că doar 17% dintre studenții din învățământul superior urmează o specialitate din domeniul pedagogiei sau STEAM, în timp ce în școli sunt peste 1.500 de posturi vacante pentru cadre didactice.

Și studenții din domeniul științelor agricole vor beneficia de burse majorate. Categoria I va fi de 2.280 de lei, categoria II – 1.955 de lei, iar categoria III – 1.785 de lei.

În același timp, bursele de merit vor crește cu 40%. Bursa Republicii va ajunge de la 4.450 la 6.230 de lei, Bursa Președintelui Republicii Moldova – de la 4.045 la 5.665 de lei, iar Bursa Guvernului – de la 3.710 la 5.195 de lei.

Va crește și sprijinul social pentru studenți. Bursa socială în învățământul superior va fi majorată de la 720 la 1.000 de lei lunar.

În universități, bursele de studii vor putea fi acordate pentru cel mult 50% dintre studenții de la ciclul licență și pentru cel mult 30% dintre cei de la master. În colegii și centre de excelență, limita va fi de 70% dintre elevii înmatriculați la studii cu frecvență la zi.

Noile prevederi au intrat în vigoare de la 1 septembrie 2026.