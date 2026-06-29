Tot mai mulți călători din Chișinău se plâng pe rețelele de socializare că, în plină perioadă de caniculă, aparatele de aer condiționat din mai multe troleibuze și autobuze nu sunt pornite, deși multe dintre unitățile de transport sunt dotate cu astfel de sisteme. După valul de nemulțumiri apărute în mediul online, primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a dispus verificări și spune că nu înțelege de ce aerul condiționat nu funcționează, în condițiile în care personalul a fost informat, iar toate unitățile procurate în ultimii ani sunt echipate cu instalații de climatizare. Contactați de PRO TV, reprezentanții Regiei Transport Electric Chișinău au precizat că nu toate troleibuzele sunt echipate cu instalații de climatizare. În schimb, toate autobuzele aflate la traseu dispun de sisteme de aer condiționat.

PRO TV a încercat să afle informații de la Regia Transport Electric Chișinău și Parcul Urban de Autobuze, inclusiv date despre câte vehicule sunt dotate cu aer condiționat și de ce, potrivit sesizărilor călătorilor, acesta nu este pornit. Deocamdată însă, doar cei de la RTEC ne-au spus că se sesizează zilnic și caută permanent soluții pentru asigurarea aerului condiționat în transportul public, iar șoferii sunt instruiți și au obligația de a-l porni în aceste unități. Totodată, purtătorul de cuvânt al instituției a menționat că au fost intensificate verificările la linie.

„Trei stații cu troleibuzul din Chișinău și ești ud. La a cincea poți să leșini de căldură. Unde-i aerul condiționat din transportul public?", a scris o persoană într-o postare care s-a viralizat pe rețelele de socializare, alături de o fotografie.

Un călător și-a fotografiat mâna după ce a ieșit din troleibuz/ Facebook

Ion Ceban a cerut verificări

În cadrul ședinței de astăzi a primăriei, Ion Ceban a anunțat că a cerut verificări privind funcționarea aparatelor de aer condiționat din transportul public.

„Am atenționat astăzi responsabilii să intervină în situațiile în care primim mai multe sesizări potrivit cărora aparatele de aer condiționat nu funcționează în transportul public. Nu înțelegem care este motivul, deoarece personalul este informat, iar toate unitățile procurate în ultimii ani sunt dotate cu aer condiționat. Sperăm că nu este vorba despre rea intenție în acest sens și am dispus efectuarea unei verificări suplimentare, inclusiv în teren”, a declarat edilul.

Redacția noastră a solicitat informații de la Regia Transport Electric Chișinău și Parcul Urban de Autobuze, pentru a afla câte troleibuze și autobuze aflate în circulație sunt dotate cu aparate de aer condiționat și care sunt motivele pentru care, potrivit numeroaselor sesizări ale călătorilor, instalațiile de climatizare nu sunt pornite în unele unități de transport.

Cei de la RTEC ne-au spus că toate ușile unităților dotate cu climatizare au aplicat simbolul unui fulg, iar șoferii sunt instruiți zilnic și au obligația de a porni aerul condiționat în aceste unități, iar în acest sens au fost intensificate verificările la linie.

„Dacă sistemul cedează din motive tehnice pe traseu, vehiculul este retras imediat în parcuri pentru remedierea rapidă a problemei", au mai precizat responsabilii.

Până la publicarea acestei știri, reprezentanții PUA nu au oferit un răspuns. Materialul va fi actualizat imediat ce vom primi poziția oficială a instituției.

Caniculă extremă în Republica Moldova

Meteorologii au actualizat astăzi avertizarea de caniculă pentru Republica Moldova. Astfel, pe 30 iunie, centrul și sudul țării se vor afla sub cod portocaliu, iar mai multe raioane din extremitatea sudică vor fi sub Cod roșu, unde temperaturile vor atinge 39-41 de grade. În același timp, nordul republicii rămâne sub cod galben, cu maxime de 33–35 de grade. Pentru 1 iulie, avertizarea va fi redusă la cod galben pe întreg teritoriul țării.

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