Dincolo de problema aglomerației, nemulțumirile călătorilor vizează și magazinele și alimentația publică din aeroport. După revenirea aeroportului în administrarea statului, aceste activități sunt gestionate direct de întreprindere, iar unii pasageri s-au plâns de prețurile mari și de oferta redusă a produselor și serviciilor. Specialiștii din domeniu consideră că administrația aerogării ar trebui să se concentreze în primul rând pe activitatea de bază, iar comerțul și alimentația publică să fie externalizate către operatori specializați. Ideea nu e susținută și de conducerea aeroportului din Chișinău.

„Latte e 70 de lei, apa 15 lei și o plăcintă cu carne 55 de lei.”

Un sandwich de 95 de lei, croissant cu pui de 105 lei sau desert de 95 de lei. Acestea sunt prețurile la unele cafenele din aeroport, care acum un an au trecut în gestiunea aeroportului. Oamenii se plâng pe rețele că unele prețuri sunt exagerate, iar varietatea produselor lipsește.

„Trebuie să fii bogat, la noi în Moldova ca să mănânci la aeroport, patru plăcinte cu brânză, două sticle de apă și o cafea - 500 și ceva de lei.”

În urmă cu 12 luni, activitățile comerciale și alimentația publică au fost preluate de către administrația aeroportului. Deocamdată, potrivit expertului Vitalie Rapcea, acestea nu se ridica la standardele corespunzătoare.

Vitalie RAPCEA, DIRECTOR PROGRAM „INFRASTRUCTURĂ ECONIMICĂ ȘI DE MEDIU„ EXPERT-GRUP: „Poate ar fi foarte judicios, ca aeroportul să se specializeze pe activitățile tipice unui operator de infrastructură. Și mai puțin să se implice în alt bussines, care este atipic aeroportului și să lase profesioniștii să își facă treaba.”

Expertul este de părerea că firmele specializate s-ar adapta mai repede cerințelor pasagerilor și ar putea oferi servicii mai competitive, în timp ce conducerea aeroportului ar avea mai mult timp să se concentreze pe extinderea infrastructurii și reducerea aglomerației.

Vitalie RAPCEA, DIRECTOR PROGRAM „INFRASTRUCTURĂ ECONIMICĂ ȘI DE MEDIU„ EXPERT-GRUP:„Aeroportului este copleșit de alte probleme, ar putea să deprioretizeze acest aspect în favoarea altor aspecte, care sutn mai arzătoare cum ar fi gestionarea cozilor sau extinderea capacității aeroportuare. Consumatorii pot fi nemulțumiți pe bună dreptate, pentru că operatorul aeroportului nu are agilitatea suficientă pentru a interveni și adapta ți meniul și oferta din magazinele aeroportuare pe gustul cetățeanului."

Administratorul aeroportului respinge însă această idee. El spune că, în ultimul an, echipa a acumulat experiență în gestionarea acestor servicii, analizează permanent opiniile pasagerilor și nu ia în calcul revenirea la administrarea de către agenți economici privați.

Sergiu SPOIALĂ, ADMINISTRATORUL AEROPORTULUI: „Echipa aeroportuară pe domeniile la care ați făcut referire se descurcă foarte bine. Mai mult ca atât noi suntem în noi studii efectuate, în permanent ceva învățăm. Noi în permanență studiem și ne străduim ca în mare parte cerințele călătorilor noștri să fie îndeplinite.”

Sergiu Spoială spune că activitățile de alimentație publică și comerț sunt benefice pentru întreprindere din punct de vedere economic.

Sergiu SPOIALĂ, ADMINISTRATORUL AEROPORTULUI: „Din aceste considerente nu examinăm alte oportunități. Din contra, vom face tot posibilul ca serviciile să fie și mai bune pentru călătorii noștri și să avansăm."

Aeroportul Internațional Chișinău a revenit în proprietatea statului în martie 2023. Până atunci, aeroportul era în gestiunea companiei Avia Invest, controlată de fugarul Ilan Șor. Contractul de concesiune, stabilit pentru o perioada de 49 de ani, obliga compania să efectueze investiții de peste 240 de milioane de euro. Pentru că nu ar fi făcut-o, în 2020, Agenția Proprietății Publice a reziliat contractul de concesiune.