Căldura s-ar putea scumpi semnificativ la Chișinău și Bălți. Termoelectrica și CET-Nord au cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor. La Chișinău, o gigacalorie ar putea costa 3 689 de lei, față de 2 020 de lei în prezent, iar la Bălți tariful solicitat este de 4 314 lei, comparativ cu 2 201 lei cât achită consumatorii în prezent.

Potrivit Termoelectrica, demersul a fost întocmit în urma solicitării ANRE din 14 septembrie prin care întreprinderii i s-a solicitat efectuarea calculelor și prezentarea cererii de ajustare până la 18 septembrie 2025.

Printre factorii principali care au determinat necesitatea revizuirii - evoluția costurilor la gazele naturale

Potrivit responsabililor de la Termoelectrica, principalii factori care au determinat necesitatea revizuirii prețului și tarifului sunt evoluția costurilor aferente gazelor naturale și componenta de corectare a venitului reglementat pentru anul 2026.

Astfel, Termoelectrica solicită ca locuitorii capitalei să achite 3689 de lei/Gcal, fără TVA, pentru energia termică, cu 1662 de lei mai mult decât tariful actual, de 2020 de lei/Gcal, fără TVA, aprobat în februarie 2026.

Totodată, CET-Nord solicită ANRE aprobarea unui preț de 4314 lei/Gcal, fără TVA, pentru energia termică livrată consumatorilor din nordul țării. Tariful actual este de 2201 lei/Gcal, fără TVA, aprobat în februarie 2026.

Calculele urmează să fie analizate de ANRE

De asemenea, compania precizează că depunerea cererii reprezintă o etapă a procedurii de reglementare și nu determină, modificarea imediată a prețului sau tarifului achitat de consumatori. Cererea și calculele justificative urmează să fie examinate de ANRE, iar decizia finală privind aprobarea valorilor reglementate aparține Agenției, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil.

Ultima ajustare a tarifului la energia termică a fost ajustată în februarie curent. Locuitorii din capitală deserviți de Termoelectrica achitau pentru o gigacalorie consumată puțin peste 2 mii de lei, iar cei din Bălți – 2.200 lei.