O pasageră a leșinat în troleibuzul numărul 22, astăzi, la Chișinău. Conducătorul i-a oferit primul ajutor și a chemat ambulanța. Potrivit Regiei Transport Electric, transportul nu era dotat cu aer condiționat. Totodată, medicii de la Institutul de Medicină Urgentă ne-au comunicat că femeia a suferit o criză epileptică și nu a leșinat din cauza căldurii.

UPDATE: Contactați de PRO TV, purtătorul de cuvânt de la Institutul de Medicină Urgentă ne-a spus că pacienta a suportat o criză epileptică și se află la evidența medicului epileptolog, menționând că nu a leșinat în troleibuz din cauza căldurii. După consultații ile medicilor, femeia a plecat acasă.

Solicitați de PRO TV, responsabilii de la RTEC ne-au comunicat că incidentul a avut loc în jurul orei 10:00, în troleibuzul numărul 22.

Conducătorul vehiculului i-a acordat pasagerului primul ajutor și a solicitat ambulanța. Ulterior, femeia a fost preluată de medici. Totodată, RTEC a menționat că acel troleibuz nu este dotat cu aer condiționat.

Călătorii, nemulțumiți că în plină caniculă aerul condiționat din transportul public nu este pornit

Tot mai mulți călători din Chișinău se plâng pe rețelele de socializare că, în plină perioadă de caniculă, aparatele de aer condiționat din mai multe troleibuze și autobuze nu sunt pornite, deși multe dintre unitățile de transport sunt dotate cu astfel de sisteme.

După valul de nemulțumiri apărute în mediul online, ieri, primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a dispus verificări și spune că nu înțelege de ce aerul condiționat nu funcționează, în condițiile în care personalul a fost informat, iar toate unitățile procurate în ultimii ani sunt echipate cu instalații de climatizare.

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Contactați de PRO TV, reprezentanții Regiei Transport Electric Chișinău au precizat că nu toate troleibuzele sunt echipate cu instalații de climatizare. În schimb, toate autobuzele aflate în circulație dispun de sisteme de aer condiționat.

Sursa video: newsmaker.md