Patru persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 26 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore, în urma perchezițiilor desfășurate ieri într-un apartament din sectorul Buiucani al capitalei, unde ar fi activat un call-centru specializat în escrocherii. Printre cei reținuți se numără și doi cetățeni străini.

Potrivit poliției, activitatea ar fi fost coordonată de un tânăr de 21 de ani, care ar fi închiriat apartamentul și ar fi organizat, împreună cu alte trei persoane, dintre care doi cetățeni străini, schema infracțională.

Schema prin care acționau

Suspecții contactatu persoane din mai multe state europene, cărora le-ar fi promis recuperarea unor sume de bani pierdute anterior. Sub acest pretext, aceștia ar fi indus în eroare victimele și le-ar fi determinat să transfere bani, pe care ulterior i-ar fi luat.

În cadrul perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe dispozitive electronice și suporturi informaționale.

Cei patru suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore.

Ieri, polițiștii și procurorii sectorului Buiucani au descins cu percheziții la o adresă din capitală, într-o cauză penală ce vizează activitatea unui call-centru.