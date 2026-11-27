Mai multe zone ale Republicii Moldova au fost acoperite de zăpadă. La Rîșcani, ninsoarea a fost surprinsă în imagini, iar peisajul de iarnă poate fi observat și de-a lungul drumurilor naționale.

Pe marginea drumurilor, zăpada s-a așternut peste câmpuri și vegetație, iar copacii au fost acoperiți de fulgi. În schimb, carosabilul este umed.

Poliția îndeamnă șoferii să fie prudenți la drum

Poliția a venit cu recomandări pentru șoferi să conducă cu prudență, din cauza poleiului, în nordul țării.

Să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule și să evite frânările sau manevrele bruște.

Drumarii au intervenit în toată țara

În această noapte, drumarii au interevnit în mai multe raioane, printre care Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnița, Florești, Soroca, Drochia, Glodeni, Rîșcani, Rezina și Șoldănești, dar și în Bălți. Au fost împrăștiate aproximativ 329 de tone de sare și 33 de tone de material antiderapant.

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Meteorologii au prognozat 1 grad în nordul țării, iar în capitală se vor înregistra 4 grade. Totodată, în următoarele zile vremea se va răci ușor.

Sursa video: PRO TV