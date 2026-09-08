Echipamentul defect de la Stația Electrică Chișinău, returnat în Spania pentru reparații, ar putea fi livrat în Republica Moldova la sfârșitul lunii septembrie. Un termen exact nu a fost stabilit deocamdată, însă contractorii au fost informați că, dacă echipamentul va trece cu succes toate testele, procedurile de export vor fi inițiate cât mai prompt. Declarațiile au fost făcute de Dorin Junghietu, astăzi, după ședința Guvernului.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI AL RM: „Săptămâna trecută, am discutat în stație cu contractorii și am fost informat că producătorul sau acea fabrică din Spania, la care a fost returnat echipamentul defect din stația electrică Chișinău, a solicitat comunicarea datelor comerciale, adresei, persoanelor de contact, pentru ca, în momentul în care reparațiile sunt finalizate și toate testele pentru echipamentul respectiv sunt finalizate, să se facă cât mai prompt toate procedurile de export către Republica Moldova. Un termen ferm nu a fost confirmat, dar inițial termenul care a fost vehiculat că echipamentul ar fi disponibil să plece din Spania, dacă toate testele trec pozitiv, la sfârșitul lunii septembrie către republica Moldova”.

Totodată, ministrul a explicat că echipamentul afectează darea în exploatare a întregii stații Chisinau pentru că este pe partea de 330 și că linia este finalizată.

Darea în exploatare a Liniei Electrice Vulcănești–Chișinău, amânată de câteva ori

Darea în exploatare a Liniei Electrice Vulcănești–Chișinău 400 kV a fost amânată din nou din cauza unei defecțiuni depistate la unul dintre transformatoarele de curent de la Stația Electrică Chișinău.

Linia Electrică Vulcănești–Chișinău

Linia Electrică Aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de aproximativ 157 de kilometri, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică realizate în Republica Moldova în ultimele decenii.

Proiectul are un rol strategic în consolidarea securității energetice a țării, urmând să asigure peste 50% din consumul național de energie electrică și să reducă dependența de rutele de tranzit din regiunea transnistreană.

Noua linie va permite transportul direct al energiei electrice din România și din piața europeană către centrul și nordul Republicii Moldova, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare și la integrarea mai profundă în sistemul energetic european.

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