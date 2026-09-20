Republica Moldova va reveni la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026. În dimineața zilei de 25 octombrie, la ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, până la 03:00. Astfel, vom avea parte de o oră în plus de somn.

Trecerea la ora de iarnă are loc, în mod tradițional, în ultima duminică din octombrie. După schimbarea ceasurilor, Republica Moldova va trece de la ora de vară, EEST (UTC+3), la ora standard, EET (UTC+2).

Schimbarea înseamnă că diminețile vor deveni mai luminoase, însă se va întuneca mai devreme seara.

O oră în plus de somn, dar organismul are nevoie de timp pentru adaptare

Deși trecerea la ora de iarnă ne oferă, în noaptea respectivă, o oră suplimentară de somn, schimbarea poate perturba temporar ritmul circadian. Unele persoane pot observa în primele zile dificultăți de adormire, treziri mai devreme sau senzația de oboseală.

Ceasul biologic al organismului are nevoie de timp pentru a se adapta noului program, iar perioada de acomodare poate fi diferită de la o persoană la alta.

Cum ne putem adapta mai ușor

Pentru o tranziție mai ușoară, programul de somn poate fi ajustat treptat în zilele dinaintea schimbării. Menținerea unor ore regulate de culcare și trezire, expunerea la lumină naturală dimineața și limitarea folosirii dispozitivelor electronice înainte de culcare pot ajuta la reglarea ritmului de somn.

Este recomandată și evitarea meselor foarte consistente sau a consumului de cafeină înainte de culcare.

În noaptea de 24 spre 25 octombrie, însă, principalul lucru de reținut este simplu: la ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi la ora 03:00.