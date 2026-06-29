Temperaturile sufocante din această perioadă cresc semnificativ riscul de insolație, una dintre cele mai grave complicații provocate de caniculă și o urgență medicală care poate pune viața în pericol. Specialiștii îi îndeamnă pe oameni să recunoască din timp simptomele și să solicite imediat ajutor medical atunci când acestea apar.

Potrivit medicilor, o persoană care suferă de insolație poate avea o temperatură corporală foarte ridicată, dureri puternice de cap, confuzie, dezorientare sau dificultăți de vorbire. De asemenea, pot apărea greață, vărsături, pierderea cunoștinței sau convulsii. În toate aceste situații este necesară apelarea imediată a serviciului de urgență.

Ce trebuie făcut până la sosirea ambulanței

Până la sosirea echipajului medical, victima trebuie mutată la umbră sau într-un loc răcoros, hainele groase trebuie îndepărtate, iar corpul răcorit cu apă și comprese umede. Lichidele pot fi oferite doar dacă persoana este conștientă și poate înghiți în siguranță.

Cine este cel mai expus riscului în timpul caniculei

Medicii atrag atenția că cei mai expuși riscului sunt copiii mici, persoanele în vârstă, femeile însărcinate și pacienții care suferă de boli cronice.

În zilele caniculare, aceștia sunt sfătuiți să evite expunerea la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să rămână, pe cât posibil, în spații răcoroase.

Caniculă extremă în Republica Moldova

Meteorologii au actualizat astăzi avertizarea de caniculă pentru Republica Moldova. Astfel, pe 30 iunie, centrul și sudul țării se vor afla sub cod portocaliu, iar mai multe raioane din extremitatea sudică vor fi sub Cod roșu, unde temperaturile vor atinge 39-41 de grade. În același timp, nordul republicii rămâne sub cod galben, cu maxime de 33–35 de grade. Pentru 1 iulie, avertizarea va fi redusă la cod galben pe întreg teritoriul țării.

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