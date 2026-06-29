Canicula face tot mai multe victime în Republica Moldova. În doar o săptămână, 19 persoane au avut nevoie de intervenția ambulanței din cauza temperaturilor extreme, iar jumătate dintre acestea au fost transportate la spital. În acest context, medicii avertizează că insolația reprezintă o urgență medicală și îndeamnă populația să respecte măsurile de protecție pentru a evita complicațiile provocate de valul de căldură.

Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, 13 persoane au suferit insolații, iar alte șase au prezentat sincope. Printre persoanele afectate se numără și trei copii.

În urma evaluării medicale, tuturor pacienților le-a fost stabilit diagnosticul prezumtiv de insolație de gradul I–II. Zece dintre aceștia au fost transportați la spitalele din țară pentru investigații suplimentare și tratament, iar ceilalți au primit îngrijiri medicale la etapa de prespital.

CNAMUP avertizează că insolația reprezintă o urgență medicală

În contextul temperaturilor caniculare, CNAMUP avertizează că insolația reprezintă o urgență medicală, iar recunoașterea rapidă a simptomelor poate preveni apariția complicațiilor severe. Printre semnele de alarmă se numără temperatura corpului de peste 40 de grade Celsius, durerile intense de cap, amețelile, greața, vărsăturile, confuzia, respirația accelerată și pierderea cunoștinței.

Recomandările specialiștilor

Specialiștii recomandă populației să consume zilnic cel puțin doi-trei litri de lichide, să evite expunerea directă la soare în intervalul 11:00–16:00, să poarte haine lejere, deschise la culoare, precum și pălării și ochelari de soare. De asemenea, este indicată limitarea efortului fizic intens și evitarea consumului de alcool și băuturi cu un conținut ridicat de cofeină.

O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor, femeilor însărcinate și persoanelor cu boli cronice, acestea fiind cele mai vulnerabile în fața temperaturilor extreme. În cazul apariției simptomelor de insolație sau al agravării stării de sănătate, cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență Serviciul 112.

Caniculă extremă în Republica Moldova

Meteorologii au actualizat astăzi avertizarea de caniculă pentru Republica Moldova. Astfel, pe 30 iunie, centrul și sudul țării se vor afla sub cod portocaliu, iar mai multe raioane din extremitatea sudică vor fi sub Cod roșu, unde temperaturile vor atinge 39-41 de grade. În același timp, nordul republicii rămâne sub cod galben, cu maxime de 33–35 de grade. Pentru 1 iulie, avertizarea va fi redusă la cod galben pe întreg teritoriul țării.

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