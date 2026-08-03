Valul de căldură continuă să afecteze Republica Moldova, iar specialiștii avertizează că temperaturile ridicate, combinate cu umiditatea crescută, pot avea efecte serioase asupra sănătății. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă populația să ia măsuri de protecție și să nu ignore primele semne ale suprasolicitării termice.

Deși temperaturile de aproximativ 30 de grade Celsius sunt specifice verii, ANSP atrage atenția că nivelul ridicat al umidității, de până la 70-80 la sută, face ca organismul să resimtă căldura mult mai intens.

În aceste condiții, transpirația se evaporă mai greu, iar corpul își pierde capacitatea de a se răci eficient. Astfel, crește riscul de deshidratare, epuizare termică și insolație, chiar și în cazul persoanelor care nu desfășoară activități fizice intense.

Cine trebuie să fie cel mai atent

Potrivit specialiștilor, cele mai expuse riscurilor sunt persoanele în vârstă, copiii mici, femeile însărcinate și bolnavii cronici, în special cei care suferă de afecțiuni cardiovasculare, diabet sau boli respiratorii.

Totodată, persoanele care lucrează în aer liber sau petrec mai mult timp sub razele directe ale soarelui trebuie să evite expunerea prelungită în orele cele mai fierbinți ale zilei.

Recomandările ANSP pentru zilele caniculare

Pentru a reduce riscul problemelor de sănătate provocate de caniculă, ANSP recomandă:

evitarea expunerii directe la soare între orele 11:00 și 18:00;

consumul frecvent de apă, chiar și atunci când nu apare senzația de sete;

purtarea hainelor lejere, deschise la culoare, confecționate din materiale naturale;

folosirea pălăriilor, șepcilor sau a altor accesorii care protejează capul de razele solare;

menținerea locuinței răcoroase prin aerisire dimineața și seara și, dacă este posibil, utilizarea spațiilor climatizate;

alegerea unor mese ușoare, bogate în fructe și legume și evitarea alimentelor grele;

limitarea efortului fizic în timpul orelor cu temperaturi maxime.

Semnalele de alarmă care nu trebuie ignorate

Medicii avertizează că transpirațiile abundente, amețelile, durerile de cap, slăbiciunea accentuată, palpitațiile, greața, crampele musculare sau dificultățile de concentrare pot fi primele semne că organismul nu mai face față căldurii.

În cazul apariției confuziei, dezorientării, temperaturii corporale foarte ridicate, dificultăților severe de respirație, durerilor în piept, convulsiilor sau pierderii cunoștinței, este necesară apelarea de urgență la serviciile medicale.

Prevenția rămâne cea mai bună protecție

ANSP subliniază că, în perioadele cu temperaturi ridicate și umiditate crescută, respectarea unor măsuri simple poate face diferența dintre un disconfort temporar și o urgență medicală. Hidratarea corespunzătoare, evitarea expunerii la soare în orele de vârf și protejarea persoanelor vulnerabile sunt cele mai eficiente metode de prevenire a efectelor caniculei.

Cod Galben de caniculă în Republica Moldova

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis Cod galben de caniculă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, valabil marți, 4 august. Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la 35 de grade Celsius pe arii extinse, iar izolat valorile vor ajunge la 36 de grade

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