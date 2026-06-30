Canicula a transformat Capitala într-un adevărat cuptor. La umbră sunt 38 de grade, însă la nivelul asfaltului și în mașinile parcate în soare sunt chiar și cu 20-30 de grade mai mult. Cu ajutorul unei camere cu termoviziune am reușit să vedem cât de fierbinți devin suprafețele pe care oamenii le ating zilnic. De astăzi sudul țării este sub cod roșu de caniculă, iar temperaturile ajung la 41 de grade. În centrul și nordul țării este înregistrat cod portocaliu de caniculă, iar temperaturile ajung la 39 de grade.

Canicula transformă fiecare drum prin oraș într-o provocare. La orele amiezii, o simplă plimbare prin centrul Capitalei poate deveni greu de suportat. Potrivit aplicațiilor meteo, la umbră sunt 38 de grade Celsius. În soare, însă, temperaturile sunt cu mult mai ridicate. Cu ajutorul unei camere cu termoviziune observăm că asfaltul s-a încins până la 59 de grade Celsius.

„-Voi cum vă protejați de caniculă?

-Ochelari de soare și ne ducem mai repede acasă.”

Nu doar asfaltul frige. Băncile expuse direct razelor soarelui ating 60 de grade, iar cele aflate la umbră au în jur de 40 de grade Celsius.

„-Cum vă reușește să stați la terasă în această perioadă?

-Servind o băutură rece sau când avem timp liber mai mergem la bazin, încercăm maxim posibil.”

Și în stațiile de transport public căldura este greu de suportat. Multe refugii nu oferă suficientă umbră, iar oamenii sunt nevoiți să aștepte autobuzul direct în soare.

„E foarte cald și așteptăm transportul.”

„Iată ne dăm la umbră, ne ascundem, luăm apșoară cu noi și ne dăm mai la umbră.”

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Cele mai ridicate temperaturi sunt însă înregistrate la mașinile parcate în bătaia soarelui. Camera cu termoviziune arată că capota acestui automobil a ajuns la 65 de grade Celsius.”

În interior este și mai fierbinte - bordul și scaunele ating 70 de grade, temperaturi care pot provoca arsuri și care reprezintă un pericol major pentru copii sau animale lăsate în vehicul chiar și pentru câteva minute. De astăzi, sudul țării este sub cod roșu de caniculă, iar temperaturile ajung la 41 de grade. În centrul și nordul țării este înregistrat cod portocaliu de caniculă, iar temperaturile ajung la 39 de grade. De joi temperaturile vor începea să scadă, totodată sunt prognozate ploi.