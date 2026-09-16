Peste un milion de țigarete cu timbru de acciză al Republicii Moldova au fost descoperite de inspectorii vamali români în două camioane. Marfa era ascunsă în compartimente special amenajate în podeaua semiremorcilor. Cazul a fost depistat luni, 14 septembrie, pe raza județului Ilfov.

Potrivit Autorității Vamale Române, inspectorii au observat, în timpul unui control, mai multe persoane care transbordau țigarete dintr-un camion într-o autoutilitară.

În urma verificărilor, autoritățile au constatat că produsele din tutun erau ascunse în compartimente amenajate în podeaua semiremorcii.

Alte sute de mii de țigarete, găsite într-un al doilea camion

În cadrul aceleiași misiuni de control, inspectorii vamali au identificat un al doilea camion. Și în acest caz, țigaretele erau ascunse în compartimente special amenajate în podeaua semiremorcii.

În total, au fost descoperite 1.070.000 de țigarete, toate având timbru de acciză al Republicii Moldova.

Autoritățile române estimează că prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la 930.850 de lei.

Cercetări pentru contrabandă

Potrivit Autorității Vamale Române, există suspiciunea rezonabilă privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă asimilată, comisă de două sau mai multe persoane împreună.

„Prin urmare, țigaretele identificate, mijlocul de transport marfă, precum și persoanele implicate au fost predate organelor de cercetare penală, în vederea continuării cercetărilor”, se arată în comunicatul instituției.

Țigaretele, cele două mijloace de transport și persoanele implicate au fost predate organelor de cercetare penală, care urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.

Autoritățile române anunță că vor continua controalele și cooperarea cu instituțiile abilitate pentru prevenirea și combaterea contrabandei și a comerțului ilicit cu produse accizabile.