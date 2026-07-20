Un accindent rutier între mai multe mașini a avut loc astăzi în centrul orașului Chișinău. Imaginile de la locul impactului au fost surprinse de martori și publicate pe rețele. Totodată, circulația în zonă a fost afectată, iar mai multe troleibuze au rămas blocate.

Potrivit poliției, accident rutier a avut loc pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală. Trei automobile, două de marca Hyundai și unul de marca Toyota, s-au lovit.

În urma impactului, șoferul automobilului Toyota a fost preluat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, iar conducătorului unuia dintre automobilele Hyundai i-a fost acordat ajutor medical pe loc.

Cauzele producerii accidentului urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Polițiștii documentează cazul.

Sursă video: Accidente Rutiere Moldova