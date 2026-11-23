O pasageră de 63 de ani a ajuns la spital după ce șoferul de 66 de ani nu ar fi cedat trecerea unui vehicul. În urma impactului, mașina acestuia a lovit un alt automobil. Accidentul s-a produs în seara zilei de 22 noiembrie, la Orhei.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție au precizat că accidentul s-a produs în jurul orei 19:00, în apropierea localității Gornoe.

Un bărbat de 66 de ani, aflat la volanul unui automobil de model VAZ, nu ar fi cedat trecerea unui automobil Seat, condus de un bărbat de 76 de ani, care se deplasa pe drumul cu prioritate.

În urma impactului, VAZ-ul a fost proiectat într-un al treilea automobil, de model Mercedes, condus de o tânără de 20 de ani.

O pasageră, transportată la spital

În urma accidentului, o femeie de 63 de ani, pasageră în automobilul VAZ, a fost transportată la spitalul din Chișinău.

Șoferii nu consumaseră alcool

Toți cei trei conducători auto au fost supuși testării alcoolscopice, iar rezultatele au indicat 0,00 mg/l alcool în aerul expirat.

Poliția continuă cercetările în acest caz.

Din imaginile publicate de martori se observă că automobilul VAZ este grav avariat în partea din spate. La locul impactului se afla ambulanța, dar și o autospecială de tractare care încărca mașina avariată.

Accident rutier/ Telegram

*Sursa video: TikTok/19san_sanici93 - Telegram/ Accidente Rutiere Moldova