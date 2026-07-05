Trei mașini au fost grav avariate într-un accident produs aseară pe strada Albișoara din Chișinău. Un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unei mașini, a ieșit de pe carosabil și a lovit două mașini parcate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. 

Elena Pozdîrcă
Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google

Din imaginile video surprinse de martori și publicate pe rețele se observă câteva mașini grav avariate, iar în jurul acestora mai multe persoane.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs aseară, în jurul orei 23:40. Un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui automobil Renault, a pierdut controlul volanului din motive care urmează să fie stabilite și a ieșit de pe carosabil, lovind un automobil Lexus parcat. În urma impactului, Renault-ul a fost proiectat într-un alt automobil parcat, un Porsche.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă toate cele trei automobile au fost avariate considerabil.

Șoferul a fost testat cu aparatul Drager, iar rezultatul a arătat că acesta nu consumase alcool.

Polițiștii investighează cazul și desfășoară acțiuni pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Sursă video: Facebook - CHISINAU

Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google