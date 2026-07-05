Trei mașini au fost grav avariate într-un accident produs aseară pe strada Albișoara din Chișinău. Un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unei mașini, a ieșit de pe carosabil și a lovit două mașini parcate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Din imaginile video surprinse de martori și publicate pe rețele se observă câteva mașini grav avariate, iar în jurul acestora mai multe persoane.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs aseară, în jurul orei 23:40. Un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui automobil Renault, a pierdut controlul volanului din motive care urmează să fie stabilite și a ieșit de pe carosabil, lovind un automobil Lexus parcat. În urma impactului, Renault-ul a fost proiectat într-un alt automobil parcat, un Porsche.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă toate cele trei automobile au fost avariate considerabil.

Șoferul a fost testat cu aparatul Drager, iar rezultatul a arătat că acesta nu consumase alcool.

Polițiștii investighează cazul și desfășoară acțiuni pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Sursă video: Facebook - CHISINAU