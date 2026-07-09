Carambol la o intersecție din Chișinău, unde patru mașini au fost implicate într-un accident. Din imaginile surprinse de martori se vede că autovehiculele au fost grav avariate în partea frontală. Contactați de PRO TV, reprezentanții poliției ne-au comunicat că nimeni nu a avut de suferit.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 08:30, la intersecția străzilor Ion Neculce și Vissarion Belinski din sectorul Buiucani al capitalei.

În coliziune au fost implicate patru automobile. Totodată, din imaginile publicate pe Telegram, vedem și intervenția medicilor care au venit la locul impactului.

Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar toate cauzele producerii accidentului urmează a fi stabilite.

Accident în capitală/ Telegram

Deocamdată nu cunoaștem dacă sunt sau nu victime și cine ar fi vinovat de accident.