Deși Ministerul Energiei susține că Republica Moldova dispune de suficiente stocuri de carburanți, la unele benzinării din țară șoferii nu găsesc motorină sau benzină. Potrivit Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică, în prezent, 75 de stații de alimentare sunt fără motorină, iar 27 nu au benzină. Autoritățile spun însă că este vorba despre situații punctuale, care nu afectează, deocamdată, acoperirea necesarului de consum la nivel național.

ANRE precizează că în ultimele zile importurile de produse petroliere au depășit consumul mediu zilnic, ceea ce contribuie la majorarea stocurilor și la redresarea treptată a situației. Numărul stațiilor care raportează lipsa unui anumit tip de carburant este mai mic decât săptămâna trecută.

Ce spune ministerul Energiei

Ministerul Energiei susține că lipsa temporară a motorinei este determinată în principal de particularități logistice și de distribuție, precum și de creșterea cererii în anumite regiuni. Situațiile vizează în special unele rețele care nu realizează importuri directe, precum Lukoil și Bemol, și care se aprovizionează de la alți operatori.

Numărul stațiilor fără motorină a scăzut

Datele ministerului arată că, la 17 august, numărul stațiilor fără motorină a scăzut cu 20 față de 6 august, de la 95 la 75. Autoritățile precizează că necesarul sectorului agricol este asigurat în mare parte prin achiziții angro, unde nu sunt raportate, în prezent, deficiențe de aprovizionare.

În prezent, operatorii de pe piață dețin stocuri comerciale de aproximativ 5,9 zile de consum pentru motorină și 14,8 zile pentru benzină, fără a fi incluse stocurile de urgență ale statului.

Nivelul scăzut al Dunării

Aprovizionarea este influențată și de nivelul scăzut al Dunării, care îngreunează navigarea și transportul carburanților. În aceste condiții, importatorii își suplimentează volumele aduse pe cale terestră, în special prin punctul vamal Leușeni. Carburanții sunt distribuiți în principal către stațiile de alimentare pentru menținerea aprovizionării.

Autoritățile dau asigurări că situația este monitorizată permanent și că mecanismele pentru asigurarea continuității aprovizionării au fost deja instituite prin deciziile Comisiei Naționale de Management al Crizelor.

Ministerul Energiei îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite achizițiile motivate de panică, întrucât acestea pot crea presiuni artificiale asupra rețelelor de distribuție.