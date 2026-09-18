Motorina atinge un nou record la pompă în Republica Moldova și depășește pentru prima dată pragul de 36 de lei pentru un litru. Și benzina continuă să se scumpească, însă într-un ritm mai lent.

În perioada 19–21 septembrie, un litru de motorină va costa 36,11 lei, cu 25 de bani mai mult decât prețul stabilit pentru 18 septembrie.

Benzina ajunge la 33,80 lei litrul

Și prețul benzinei va crește în următoarele zile. Un litru va costa 33,80 lei, cu 13 bani mai mult decât prețul actual.

Noile prețuri maxime stabilite pentru carburanți vor fi valabile timp de trei zile, de sâmbătă până luni.