Carburanții continuă să se scumpească în Republica Moldova. Benzina mâine va trece pragul de 34 de lei, iar motorina este tot mai aproape de 37 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare.

Potrivit noilor prețuri stabilite de ANRE, de mâine motorina se scumpește cu 11 de bani, și ajunge până la 36 de lei și 63 de bani pentru un litru.

Prețul benzinei va crește cu 5 bani și ajunge la 34 de lei și 4 bani pentru un litru.

Aceste prețuri sunt influențate de creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere. ANRE spune că majorările sunt legate inclusiv de tensiunile din Orientul Mijlociu și de riscurile privind aprovizionarea cu petrol și produse petroliere. Prețurile anunțate de ANRE sunt plafoane maxime. Stațiile de alimentare pot afișa prețuri mai mici, dar nu au voie să le depășească pe cele stabilite de autoritate.

Captură ecran/ ANRE

Guvernul a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic

Guvernul a aprobat astăzi instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic pentru 60 de zile, în contextul riscurilor privind aprovizionarea cu energie și al scăderii alarmante a debitului Nistrului. Hotărârea urmează să fie transmisă Parlamentului, care trebuie să decidă asupra instituirii stării de urgență.

„Republica Moldova se confruntă cu o realitate critică”

Ieri, președintele Maia Sandu a anunțat mai multe decizii adoptate în urma ședinței Consiliului Național de Securitate, convocată pe fondul crizei energetice și al situației hidrologice alarmante. Printre măsurile propuse se numără declararea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic, asigurarea unor rute alternative pentru importul de energie electrică, precum și constituirea unor rezerve de echipamente, piese de schimb și produse petroliere.

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