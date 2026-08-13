Prețul carburanților în Republica Moldova va scădea. Mâine, motorina se va ieftini cu 10 bani, iar benzina cu 2 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Astfel, potrivit ANRE, pe 14 august, șoferii vor achita 29,98 lei pentru un litru de benzină, iar pentru motorină - 31,97 bani.

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Prețurile carburanților influențate de conflictul din Orientul Mijlociu

În ultima perioadă, prețurile carburanților au crescut pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au influențat piața internațională a petrolului. Când petrolul se scumpește pe piețele externe, cresc și costurile de import, iar acest lucru se reflectă în prețul benzinei și motorinei.