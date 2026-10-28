Sustragerea unui card bancar ar urma să fie reglementată ca infracțiune distinctă, iar fabricarea și utilizarea instrumentelor de plată falsificate ar putea fi sancționate mai clar. Guvernul a aprobat astăzi un proiect de lege elaborat de Ministerul Justiției, care propune modificări la Codul penal și Codul de procedură penală pentru a combate mai eficient fraudele cu mijloace de plată fără numerar.

Proiectul prevede introducerea unor reguli mai clare privind fabricarea, deținerea și folosirea instrumentelor de plată false. De asemenea, vor fi vizate vânzarea și păstrarea cardurilor falsificate sau obținute prin infracțiune, atunci când acestea sunt destinate utilizării frauduloase.

Noile prevederi se vor referi și la producerea, procurarea sau punerea la dispoziție a dispozitivelor, instrumentelor și programelor informatice concepute ori adaptate special pentru comiterea fraudelor, dacă aceste acțiuni sunt realizate cu intenția de a săvârși asemenea infracțiuni.

Potrivit autorităților, modificările vor permite intervenția organelor de drept încă din etapa pregătirii unei fraude, înainte ca aceasta să fie dusă la capăt.

Anchetatorii vor avea instrumente suplimentare

Proiectul prevede și extinderea posibilităților de investigare a infracțiunilor financiare. Organele de urmărire penală vor putea utiliza instrumente suplimentare pentru verificarea tranzacțiilor și obținerea accesului la informații financiare, în condițiile prevăzute de lege.

„Tehnologia se dezvoltă rapid, apar tot mai multe metode de fraudare. De aceea, este necesar să racordăm și cadrul normativ, pentru a putea interveni la etapa de pregătire a unei fraude”, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.

Legislația va fi aliniată la standardele Uniunii Europene

Potrivit Ministerului Justiției, modificările urmăresc să sporească siguranța utilizării plăților fără numerar atât de către persoanele fizice, cât și de către companii.

Un alt obiectiv este alinierea legislației Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, în special în ceea ce privește combaterea fraudelor electronice transfrontaliere, care implică persoane și operațiuni din mai multe state.

Proiectul a fost aprobat de Guvern, iar noile prevederi urmează să parcurgă etapele legislative necesare pentru a putea intra în vigoare.