Strada Tudor Vladimirescu din Chișinău a înregistrat cea mai mare depășire a normelor de calitate a aerului în perioada 24–25 septembrie. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, concentrația maximă admisă de dioxid de azot a fost depășită de 1,2 ori într-o zonă cu trafic rutier intens.

Datele monitorizării arată că au fost înregistrate depășiri și în cazul altor poluanți. La nivelul mediei zilnice, dioxidul de azot a depășit norma de 1,1 ori, monoxidul de azot – de 2,1 ori, iar aldehida formică – de 3,8 ori.

Specialiștii explică faptul că depășirile au fost înregistrate punctual, în special în zonele unde traficul este aglomerat.

Vremea nu a favorizat acumularea poluanților

Potrivit specialiștilor, condițiile meteorologice instabile din ultimele 24 de ore nu au favorizat acumularea intensivă a poluanților în aer. Cu toate acestea, în anumite zone ale Capitalei au fost înregistrate depășiri de scurtă durată.

Pentru perioada 25–26 septembrie, prognoza privind calitatea aerului rămâne similară, fiind posibile în continuare depășiri temporare ale concentrațiilor unor poluanți.

În același timp, nivelul radiației gamma se încadrează în limitele fondului natural, potrivit datelor de monitorizare.