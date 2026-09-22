La o săptămână după accidentul grav de la Strășeni, starea fetiței de 6 ani care a avut de suferit, rămâne a fi gravă. Despre asta, ne-au spus responsabilii de la Institutul Mamei și Copilului unde se află internat copilul. 

Daniela Frunză
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Fetița este inconștientă

Contactați de PRO TV, responsabilii de la Institutul Mamei și Copilului ne-au comunicat că starea copilului rămâne să fie gravă și la moment, este inconștientă. 

Mașina era condusă de mama fetiței, iar tatăl ei era băut

Accidentul s-a produs la 13 septembrie, în jurul orei două dimineața, în apropierea localității Făgureni, raionul Strășeni. Automobilul ar fi derapat de pe drum, din motive neclare încă. Apoi a ajuns într-un canal de scurgere a apei. 

În urma impactului, un bărbat de 39 de ani, soția acestuia de 37 de ani, și fiica lor de 6 ani au fost fost răniți. 

Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital. Bărbatul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a indicat o concentrație de aproape șase ori peste limita legală. 

În urma probelor acumulate de polițiști s-a stabilit că în momentul impactului la volanul mașinii se afla mama fetei. Cercetările continuă.

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