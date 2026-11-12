Spațiul aerian al Republicii Moldova este vulnerabil în contextul războiului din Ucraina. Ministerul Apărării explică de unde vin dronele și rachetele care ajung în țară, cât timp traversează spațiul aerian și ce trebuie să facă cetățenii în astfel de situații.

Potrivit Ministerului Apărării, aparatele de zbor fără pilot pot fi lansate din Peninsula Crimeea, din bazinul Mării Negre, din teritoriile ocupate de Federația Rusă în estul Ucrainei sau chiar de pe teritoriul rus. Acestea pot fi lansate de pe platforme terestre sau aeriene, iar unele modele au o autonomie de peste 2.000 de kilometri.

Cât durează zborul unei drone

Timpul de traversare a spațiului aerian al Republicii Moldova poate varia între un minut și 10–15 minute. În unele cazuri, dronele pătrund în spațiul aerian național și revin ulterior în Ucraina, ceea ce reduce considerabil timpul disponibil pentru detectarea și intervenția autorităților.

Ministerul precizează că prăbușirea dronelor poate avea mai multe cauze: epuizarea combustibilului, devierea de către sistemele de război electronic ale forțelor ucrainene sau interceptarea acestora de către sistemele de apărare antiaeriană.

Totodată, există riscul ca unele aparate să fie utilizate în misiuni de recunoaștere. Autoritățile menționează dronele de tip Gerbera, care pot fi echipate cu sisteme video pentru monitorizarea terenului și colectarea de informații.

Două rachete de croazieră au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Riscurile nu se limitează doar la drone. Ministerul Apărării a anunțat ieri că două rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, ieri dimineața în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

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Un incident similar a fost raportat și pe 17 august 2026.

Ce trebuie să facă cetățenii dacă găsesc o dronă?

Autoritățile îndeamnă populația să nu se apropie de aparatele de zbor prăbușite și să nu atingă sau să mute fragmentele acestora.

În cazul descoperirii unei drone sau a unor resturi, cetățenii trebuie să păstreze distanța și să anunțe imediat serviciile specializate, apelând numărul unic de urgență 112.

Până la sosirea echipelor de intervenție, zona trebuie evitată, pentru a preveni eventualele accidente.

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