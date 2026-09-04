Manualele școlare utilizate în prezent în Republica Moldova au o vechime medie de 3,9 ani, iar aproape 60% dintre titlurile și versiunile lingvistice aflate în sistem au fost editate în ultimii trei ani. Ministerul Educației și Cercetării precizează că cele mai vechi manuale sunt deja evaluate pentru înlocuire sau retragere.

În prezent, în sistemul educațional sunt utilizate 281 de titluri și versiuni lingvistice de manuale, editate atât în limba română, cât și în limbile minorităților naționale. Dintre acestea, 165 au fost tipărite în perioada 2023-2026.

Pe niveluri de învățământ, situația diferă. În clasele primare sunt utilizate 70 de titluri, cu o vechime medie de 5,2 ani. În gimnaziu sunt disponibile 142 de titluri, cu o vechime medie de 3,6 ani, iar în liceu – 69 de titluri, cu o vechime medie de 3,3 ani.

Care sunt cele mai vechi manuale

Cel mai vechi manual aflat în prezent în sistem este cel de Limba și literatura rusă pentru clasa a VIII-a, ediția din 2013. Acesta a fost retipărit în 2019 pentru completarea stocurilor. MEC anunță că un manual nou pentru această disciplină se află în proces de evaluare și urmează să fie tipărit.

În ciclul primar, cele mai vechi sunt versiunile în română și rusă ale manualului de Educație plastică pentru clasa a II-a, ediția 2015, retipărit în 2018. Acesta nu va mai fi reeditat, deoarece disciplina nu se mai regăsește în aceeași formulă în noul Plan-cadru.

În învățământul liceal, cele mai vechi sunt manualele de Fizică pentru clasa a XII-a, ediția 2017, în versiunile română și rusă.

60 de titluri sunt din 2023, iar alte 73 – din 2024

Datele MEC arată că fondul de manuale a fost reînnoit semnificativ în ultimii ani. Astfel, 60 de titluri și versiuni lingvistice sunt din 2023, alte 73 – din 2024, 20 – din 2025, iar 12 au fost editate în 2026.

În total, aproape 60% dintre manualele utilizate în școli au o vechime de cel mult trei ani. În același timp, 35 de poziții, adică aproximativ 12%, sunt mai vechi de șase ani, opt poziții – circa 3% – depășesc opt ani, iar doar trei, aproximativ 1%, au peste zece ani.

Unele manuale sunt deja în proces de înlocuire

La mai multe clase, majoritatea manualelor sunt ediții recente. La clasa a IX-a, de exemplu, 22 dintre cele 27 de titluri și versiuni au apărut în perioada 2023-2026. La clasa a XII-a, 16 dintre cele 23 de poziții sunt ediții din aceeași perioadă.

Secretarul general al MEC, Galina Rusu, susține că vechimea redusă a majorității manualelor nu justifică însă utilizarea celor deteriorate.

„Aproape șase din zece titluri au fost editate în ultimii trei ani, iar cele mai vechi sunt deja evaluate, înlocuite sau retrase în contextul noilor prevederi curriculare”, a declarat Galina Rusu.

Oficialul a precizat că manualele rupte, murdare sau cu pagini lipsă trebuie retrase din uz, iar instituțiile de învățământ pot solicita înlocuirea acestora de la Fondul de Manuale.

Mii de manuale sunt redistribuite între școli

În anul de studii 2025-2026, aproximativ 16.000 de manuale au fost redistribuite între școli și raioane. De la începutul anului școlar 2026-2027 și până la 3 septembrie au fost redistribuite alte circa 3.500 de exemplare.

Potrivit MEC, în perioada 2023-2026, în Republica Moldova au fost tipărite peste 2,5 milioane de exemplare de manuale.

Ministerul precizează că, după aprobarea noilor curricula, toate manualele școlare vor fi reeditate și tipărite în conformitate cu noile standarde de calitate.