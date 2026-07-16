În perioada secerișului, câteva minute pot face diferența dintre o recoltă salvată și un incendiu de proporții. Pentru a preveni astfel de situații, angajații IGSU au mers în lanurile de cereale din comuna Băcioi, unde le-au explicat agricultorilor cum să reducă riscurile și cum să intervină în caz de pericol.

Agricultorul Ion Borș recunoaște că, în urmă cu opt ani, a avut un incendiu în perioada recoltării, însă a reușit să intervină la timp și să evite pagube mai mari.

Ion BORȘ, AGRICULTOR: „Am avut acum acum 8 ani, dar a fost foarte mic, foarte repede s-a intervenit.”

„Din cauza mașinii, căldurile sunt mari și riscuri mereu există.”

De atunci, agricultorul se străduiește și mai mult să respecte măsurile de protecție împotriva incendiilor. O regulă de care ține cont este să nu alimenteze combinele în câmp liber.

Ion BORȘ, AGRICULTOR: „Noi o facem în zonele pregătite, dezmiriștite. Dimineața mereu se alimentează mașinile. Anume combine, pentru că, restul tractoarelor se deplasează ușor la stațiile de alimentare.”

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „În perioada recoltării, în câmp trebuie să existe neapărat un tractor echipat cu toate cele necesare în caz de incendiu, mai exact – o cisternă cu apă, găleți, dar și stingătoare de mână.”

Gheorghe Slobozeanu este tractorist și își petrece întreaga zi pe câmp în perioada secerișului, uneori chiar până la ora 1 noaptea. El are sarcina de a interveni în cazul unei situații de urgență. Gheorghe își tratează cu seriozitate misiunea și este conștient de importanța rolului pe care îl are.

Gheorghe SLOBOZEANU, TRACTORIST: „Este foarte importantă fucția asta. Dacă nu ar fi apa, stingătoarele, ar fi mare pericol.”

„Mai bine să prevenim, decât s-o pățim mai apoi. Mereu trebuie să fim cu un pas înainte la toate acestea.”

În cadrul campaniei, pe lângă distribuirea pliantelor informative, salvatorii au explicat că principalele cauze ale incendiilor în perioada secerișului sunt exploatarea utilajelor agricole cu defecțiuni tehnice, dar și scânteile generate de acestea. Alte cauze sunt…

Ștefan GUZUN, ȘEFUL SECȚIEI APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, IGSU: „Dacă e să facem referire la focul deschis, acesta este interzis în ceea ce privește salubrizarea terenurilor. De asemenea, nu se permite fumatul.”

Pentru prevenirea incendiilor în perioada secerișului, specialiștii IGSU recomandă doar utilizarea utilajelor în stare tehnică bună și dotate cu stingătoare. Totodată, agricultorii sunt îndemnați să monitorizeze permanent procesul de recoltare și să apeleze imediat Serviciul 112 în cazul izbucnirii unui incendiu.

INCENDII ÎN PERIOADA SECERIȘULUI

-2025: 33 de incendii

-2026: 2 incendii

Potrivit IGSU, în perioada secerișului din anul 2025 au fost înregistrate 33 de incendii care au afectat peste 166 de hectare de culturi agricole, cele mai multe fiind în lanurile de grâu. În anul 2026, până în prezent, au fost raportate două incendii, produse în raioanele Comrat și Ștefan Vodă. IGSU va continua acțiunile de informare și instruire a agricultorilor pe tot parcursul perioadei de recoltare.