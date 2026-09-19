Un caz de braconaj cinegetic a fost înregistrat în raionul Călărași. Persoane necunoscute ar fi împușcat ilegal o femelă de căprior, în apropierea satului Novaci.

Incidentul s-ar fi produs în noaptea de 18 spre 19 septembrie, în apropierea traseului Călărași–Ungheni. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile de mediu, animalul avea aproximativ doi ani.

Carcasa căpriorului, ridicată pentru expertize

La fața locului au intervenit inspectorii pentru protecția mediului din Călărași, care au solicitat și sprijinul echipei operative a Inspectoratului de Poliție Călărași, transmite TVN.

Oamenii legii au cercetat zona, iar carcasa animalului a fost ridicată pentru efectuarea expertizelor necesare.

Poliția încearcă să identifice autorii

Circumstanțele în care a fost împușcat căpriorul urmează să fie stabilite. Deocamdată, persoanele care ar fi comis fapta nu au fost identificate.

Imaginile realizate de inspectorii de mediu la fața locului surprind starea în care a fost găsit animalul.