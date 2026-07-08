O fetiță de 7 ani din satul Sadovoe, municipiul Bălți, a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al serviciului de gaze și a încercat să o convingă să deschidă ochiurile aragazului.

Potrivit poliției, bărbatul i-ar fi spus copilului că efectuează o verificare solicitată de tatăl acesteia și a insistat timp de aproximativ 40 de minute ca aceasta să îi urmeze indicațiile. Ulterior, acesta ar fi contactat și mama fetei, însă femeia a refuzat să execute cererea.

Din materialul video publicat de IGP, se aude cum bărbatul îi spune fetei să meargă la bucătărie și să pornească, pe rând, toate ochiurile de la aragaz.

Atenționările polițiștilor

În acest context polițiștii atenționează că nicio instituție nu solicită telefonic efectuarea unor acțiuni periculoase în locuință și le recomandă părinților să discute cu cei mici despre riscurile unor astfel de apeluri.

Copiii trebuie să fie învățați să nu urmeze indicațiile persoanelor necunoscute, să închidă apelurile suspecte, să anunțe imediat un adult și să nu ofere informații despre familie sau locuință.

În cazul unor apeluri suspecte sau situații similare, poliția îndeamnă cetățenii să apeleze numărul unic de urgență 112.