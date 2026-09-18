Părinții unor elevi de la Liceul „Academia Copiilor” din capitală ar fi fost îndemnați să-și achite datoriile către Asociația Părinților pentru ca cei mici să poată primi manualele. Mai multe mesaje transmise în grupurile părinților au fost făcute publice, iar cazul a ajuns în atenția Ministerului Educației, care s-a autosesizat și spune că acest caz urmează să fie examinat de Consiliul de etică.

Asociația „Părinți Solidari” a publicat pe 17 septembrie mai multe mesaje transmise în grupurile părinților de la Liceul „Academia Copiilor”.

Într-unul dintre acestea, o dirigintă le-ar fi solicitat părinților să-și achite obligațiile către Asociația Părinților pentru ca elevii să poată primi manualele.

„Pentru a putea asigura primirea manualelor, vă rog respectuos ca părinții care au obligații neachitate către Asociația Părinților să le achite în cel mai scurt timp”, ar fi scris diriginta.

Asociația „Părinți Solidari” susține că, deși mesajul este formulat într-un mod indirect, acesta ar putea însemna că primirea manualelor de către elevi ar fi fost condiționată de achitarea contribuțiilor către asociație.

Un alt mesaj, atribuit dirigintei unei alte clase, menționează că „plata pentru anul 2026–2027 constituie 9.000 de lei”.

„Academia Copiilor este o școală de stat”

Reprezentanții Asociației „Părinți Solidari” susțin că profesorii nu trebuie să fie implicați în colectarea banilor de la părinți sau elevi.

„Academia Copiilor este o școală de stat, care trebuie să asigure dreptul copiilor la educație gratuită, iar cadrelor didactice le este strict interzis să se implice în acțiuni de colectare a banilor de la părinți și elevi”, notează asociația.

„Părinți Solidari” mai susține că, de-a lungul anilor, prin intermediul asociației de părinți ar fi fost colectate anual sume de ordinul milioanelor de lei. Aceste afirmații urmează să fie verificate de autorități.

MEC s-a autosesizat și cere verificări

Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în urma informațiilor apărute și anunță că situația va fi examinată de Consiliul de etică.

MEC condamnă colectarea plăților informale în instituțiile de învățământ și orice tentativă de a condiționa accesul elevilor la manuale sau la alte resurse educaționale.

„Fiecare elev trebuie să primească manualele necondiționat și să fie tratat în mod egal. Împărtășim indignarea părinților care au primit asemenea mesaje și îi asigurăm că interesul și demnitatea copiilor sunt prioritare”, se arată în comunicatul ministerului.

Totodată, MEC a solicitat Direcției Generale Educație, Tineret și Sport Chișinău să verifice de urgență toate circumstanțele cazului și să asigure distribuirea manualelor către fiecare elev, fără condiționări financiare.

Ministerul precizează că, dacă faptele semnalate se vor confirma, vor fi aplicate măsurile prevăzute de legislație.

DGETS a constituit un grup de lucru

Și DGETS a anunțat că verifică situația de la „Academia Copiilor”. Direcția a constituit un grup de lucru care va analiza circumstanțele relatate, inclusiv solicitarea plăților către asociația de părinți și eventuala legătură dintre acestea și eliberarea manualelor școlare.

„Poziția DGETS este clară: accesul elevilor la educație și la manualele școlare nu poate fi condiționat de achitarea unor plăți sau contribuții. Vor fi solicitate toate explicațiile și documentele necesare, iar în cazul constatării unor abateri, vor fi întreprinse măsurile care se impun, în limitele competențelor legale”, a precizat Direcția.

MEC invocă reforma „Restart în educație”

Ministerul Educației susține că prevenirea și combaterea plăților informale în școli este unul dintre obiectivele reformei „Restart în educație”.

Prin crearea Agențiilor Teritoriale pentru Educație, autoritățile susțin că vor exista reguli aplicate uniform și mecanisme mai eficiente de monitorizare și prevenire a unor astfel de practici.

Reforma prevede transferul administrării școlilor din subordinea consiliilor raionale către noile Agenții Teritoriale pentru Educație, începând cu ianuarie 2027.

Potrivit MEC, schimbările urmăresc să ofere elevilor șanse mai egale la educație, să clarifice pentru părinți responsabilitățile din sistem și să reducă povara administrativă și birocrația pentru profesori.

„Școala trebuie să fie un spațiu sigur, corect și echitabil”, subliniază Ministerul Educației.