O femeie a fost găsită fără suflare, în loocuința vecinului său, la Florești. Un bărbat de 39 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că ar fi omorât-o în urma unui conflict.

Potrivit poliției, cazul a avut loc în satul Nicolaevca, în jurul orei 23:00. Femeia se afla în vizită la vecinul său, alături de care ar fi consumat băuturi alcoolice. La un moment dat, între cei doi s-ar fi iscat un conflict, iar bărbatul ar fi lovit-o de mai multe ori.

Femeia a decedat în urma leziunilor.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal pentru omor.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili toate detaliile cazului.