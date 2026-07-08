Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost găsit fără suflare într-o mașină, după ce a fost împușcat într-o pădure din localitatea Cărbuna, raionul Ialoveni.

Potrivit poliției, tânărul a fost găsit de un trecător. Ajunși la fața locului, polițiștii au depistat că acesta a fost împușcat.

Mașina era pornită, iar arma se afla pe brațele victimei. Polițiștii au stabilit că pistolul din care s-a tras aparține tatălui tânărului și este deținut legal.

La moment, membrii grupului operativ, experții criminaliști și medicul legist desfășoară cercetări pentru a stabili toate cauzele în care s-a produs tragedia.

Ipoteza unei crime a fost exclusă

Ulterior, poliția a anunțat că, în urma examinării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și a probelor acumulate, ipoteza unei crime a fost exclusă, tânărul nu a fost atacat de nimeni.